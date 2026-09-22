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В Роскачестве пояснили, как по этикетке отличить хороший полутвердый сыр

В Роскачестве пояснили, как по этикетке отличить хороший полутвердый сыр

В настоящем сыре не должно быть заменителя молочного жира, а на этикетке производитель обязан четко указывать состав и ключевые параметры продукта Полутвердые сыры остаются самой востребованной категорией в сыроделии.

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