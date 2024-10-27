Samsung представила новую технологию памяти Selector-Only Memory (SOM)

Компания Samsung представила новую технологию памяти под названием Selector-Only Memory (SOM), которая сочетает в себе энергонезависимость и высокую скорость чтения/записи, аналогичную DRAM, а также возможность «наращивания».
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