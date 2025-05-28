«Дракон под капотом» - почему автомобили Brilliance могут вернуться на российские дороги

На карте мировой автомобильной индустрии Китай уже давно перестал быть «фабрикой копий». Взгляд экспертов всё чаще обращён к северо-востоку страны, где расположена Brilliance Auto Group — промышленный гигант из Шэньяна, создавший бренды Jinbei и Huasong.
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