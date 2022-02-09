Постпред России Чижов: увеличение поставок газа в Европу возможно при наличии спроса

БРЮССЕЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Увеличение поставок газа в европейские страны возможно при наличии спроса, однако из-за высоких цен его не наблюдается, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.