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Постпред России Чижов: увеличение поставок газа в Европу возможно при наличии спроса

Постпред России Чижов: увеличение поставок газа в Европу возможно при наличии спроса

БРЮССЕЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Увеличение поставок газа в европейские страны возможно при наличии спроса, однако из-за высоких цен его не наблюдается, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

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