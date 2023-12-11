США хотят вернуть тему Украины «на первые полосы» после визита Зеленского

В Белом доме рассчитывают, что предстоящий визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты позволит вернуть тему конфликта на Украине «на первые полосы» СМИ на фоне разногласий в Конгрессе по поводу выделения дальнейшей помощи Киеву.
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