США хотят вернуть тему Украины «на первые полосы» после визита Зеленского

В Белом доме рассчитывают, что предстоящий визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты позволит вернуть тему конфликта на Украине «на первые полосы» СМИ на фоне разногласий в Конгрессе по поводу выделения дальнейшей помощи Киеву.