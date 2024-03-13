Инфляция в России продолжит расти до середины 2024 года

В феврале годовая инфляция составила 7,6% В случае сохранения повышенных темпов роста цен в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит увеличиваться вплоть до середины года, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на исследование Центробанка.
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