Инфляция в России продолжит расти до середины 2024 года

В феврале годовая инфляция составила 7,6% В случае сохранения повышенных темпов роста цен в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит увеличиваться вплоть до середины года, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на исследование Центробанка.