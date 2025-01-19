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Прогноз погоды в Крыму на 19 января

Прогноз погоды в Крыму на 19 января

Прогноз погоды в Крыму на 19 январяВ Симферополе +4 и дождь со снегомВ Севастополе +6 и небольшой дождьВ Евпатории +5 и пасмурноВ Черноморском +5 и пасмурноВ Джанкое +4 и пасмурноВ Ялте +7 и облачно с прояснениямиВ Алуште +7 и облачно с прояснениямиВ Керчи +4 и небольшой дождьВ Армян.

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