США заключили контракт на модернизацию F-35 с Lockheed Martin на 5 млрд долларов

Global Look Press/www.imago-images.de/IMAGO Американская сторона заключила контракты с оборонно-промышленной организацией Lockheed Martin на общую сумму около 5 миллиардов долларов для оказания ряда услуг по поддержке, модернизации и программе разработок самолетов пятого поколения F-35.
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