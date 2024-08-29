США заключили контракт на модернизацию F-35 с Lockheed Martin на 5 млрд долларов

Global Look Press/www.imago-images.de/IMAGO Американская сторона заключила контракты с оборонно-промышленной организацией Lockheed Martin на общую сумму около 5 миллиардов долларов для оказания ряда услуг по поддержке, модернизации и программе разработок самолетов пятого поколения F-35.