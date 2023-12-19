В МГМУ Сеченова создали сервис на основе YandexGPT для изучения методик лечения

Специалисты Сеченовского Университета, Yandex Cloud и Beltel Datanomics завершили создание первой в России платформы медицинских данных для проведения научных исследований и оценивания эффективности методов лечения в разных группах пациентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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