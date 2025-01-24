JetBrains запускает Junie — новый агент кодирования ИИ для своих IDE

Компания JetBrains, создающая такие инструменты для кодирования, как IntelliJ IDE для Java и Kotlin (и, собственно, сам язык Kotlin), в четверг представила Junie, нового агента для кодирования с искусственным интеллектом.
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