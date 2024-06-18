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Начинается остро и опасна осложнениями: врач рассказала, как протекает инфекция флурона

Начинается остро и опасна осложнениями: врач рассказала, как протекает инфекция флурона

Вообще-то название «флурона» пришло с подачи израильских журналистов. В 2022 году издание Times of Israel выпустило статью о пациенте с «новой болезнью», которая сочетает в себе вирусы гриппа и коронавируса.

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