Эксперт: бессимптомно переболевшим нужно выдавать QR-коды

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что бессимптомно переболевшим коронавирусом следует выдавать QR-коды, так как их иммунитет более мощный, чем у тех, кто вакцинировался.