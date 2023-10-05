Составлен топ-10 октябрьских вакансий в Петербурге с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц

В частности, в Северной столице ищут сборщика кухонных гарнитуров и помощника ритуального агента. Медианная зарплата в Петербурге по состоянию на октябрь составляет 69 650 рублей, что на 5 тысяч больше, чем в других российских городах.
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