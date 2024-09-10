В Смоленске строительная фирма спровоцировала масштабную газовую аварию

Без газа остались более 1 200 жителей Краснинского шоссе. Глава Смоленска Александр Новиков потребовал разобраться в ситуации Стройфирма оставила без газа больше 1200 жителей Смоленска, спровоцировав своими работами масштабную газовую аварию.
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