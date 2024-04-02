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Reuters: Белый дом готов возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Киеву

Reuters: Белый дом готов возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Киеву

Правительство Соединённых Штатов Америки согласно провести пересмотр утверждённого главой государства Джозефом Байденом запрета на сбыт СПГ ради того, чтобы конгрессмены одобрили поддержку киевского режима.

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