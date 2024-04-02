Правительство Соединённых Штатов Америки согласно провести пересмотр утверждённого главой государства Джозефом Байденом запрета на сбыт СПГ ради того, чтобы конгрессмены одобрили поддержку киевского режима.
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