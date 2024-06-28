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Экс-вратарь Абаев заявил, что Шунин должен продолжить карьеру в Премьер-лиге

Экс-вратарь Абаев заявил, что Шунин должен продолжить карьеру в Премьер-лиге

Бывший вратарь московского "Локомотива" и "Ростова" Илья Абаев заявил, что 37-летний Антон Шунин сможет продолжить карьеру в другом клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) после того, как "Динамо" отказалось продлевать с ним контракт.

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