«Ждем, когда дом рухнет». История с прорывом во Владивостоке продолжается

История с прорывом теплосетей на улице Калинина во Владивостоке получила продолжение. Очевидец снял на видео, что вода продолжает течь, несмотря на то, что все службы отчитались о завершении работ, сообщает PRIMPRESS.
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