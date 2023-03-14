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19 домов в центре Иванова останутся без воды 15 марта из-за работ на сетях

19 домов в центре Иванова останутся без воды 15 марта из-за работ на сетях

«Водоканал» рассказал, какие дома отключат и когда восстановят водоснабжение.Ивановская мэрия со ссылкой на «Водоканал» предупредила об отключении холодного водоснабжения в нескольких домах, которые расположены в самом центре столицы региона.

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