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В Оренбургской области сотрудники полиции приняли участие в масштабной социальной акции «День профилактики дистанционных хищений»

В Оренбургской области сотрудники полиции приняли участие в масштабной социальной акции «День профилактики дистанционных хищений»

В информационно-профилактической акции «День профилактики дистанционных хищений» приняли участие сотрудники всех подразделений МО МВД России «Абдулинский», члены Общественного совета при МО МВД России «Абдулинский».

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