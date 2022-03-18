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Количество самозанятых в Тюменской области превысило 51 тысячу человек

Количество самозанятых в Тюменской области превысило 51 тысячу человек

Глава регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства напомнил, что льготные налоговые ставки для самозанятых, которые помогли большей части зарегистрировать своё дело, действуют не менее двух лет — с 2019 года.

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