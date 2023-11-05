Университет Турку: сидячая работа ведет к заболеваниям сердца и диабету

Финские ученые из университета Турку провели исследование, в рамках которого выяснили, что сидячий образ жизни может приводить к нарушению обмена веществ, что впоследствии может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.
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