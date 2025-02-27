Пыталась поджечь автомобиль с наклейкой "Z": ростовчанку отправили за решётку

В Ростове вынесен приговор жительнице Симферополя за государственную измену и подготовку теракта.Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 32-летней женщине из Симферополя, обвиняемой в государственной измене, обучении для террористической деятельности и подготовке к совершению теракта.
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