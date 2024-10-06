Источник: Sauber не устраивают финансовые требования Валттери Боттаса

Источник: Sauber не устраивают финансовые требования Валттери БоттасаSauber GroupФинский гонщик Валттери Боттас всё-таки может покинуть Sauber по завершении сезона-2024, несмотря на инсайды о новом контракте.
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