Военное обозрение

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«Нелегкая прогулка» для вермахта: второй штурм Севастополя

«Нелегкая прогулка» для вермахта: второй штурм Севастополя

Порт Севастополя был «лакомым кусочком» для руководства Третьего рейха. Ведь его захват открывал фашистам выход к Турции и нефтяным районам Кавказа.

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