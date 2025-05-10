https://tvzvezda.ru/news/2025511155-tvAzp.html?utm_referrer=. Президент России Владимир Путин призвал Украину вернуться к прямым переговорам без предварительных условий.
Путин предложил Украине начать 15 мая прямые переговоры в Стамбуле
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
А О ЧЕМ ПЕРЕГОВОРЫ? О денацификации ио демилитаризации?!!... Неужели?... А если договоры хотят подписывать, то вопрос: "А УКРАИНА ДОГОВОРОСПОСОБНА"?!!
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7 час.
Юрий Николаев
Ну переговоры это понятно. Но прошу прощения, а переговариваться то С КЕМ?! Там же нет ни одного легитимного чиновника во главе с просроченным ЗЕторчком! Путин же сам говорил, что нескем разговаривать. Или что, опять те же грабли? Они через неделю после этих разговоров опять нарушат все договоры и Путин вновь скажет____ Ну вот видите, опять обманули! Или ЕЩЁ не поняли что они НЕ ДОГОВОРОСПОСОБНЫ?!!!
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6 час.
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