Путин предложил Украине начать 15 мая прямые переговоры в Стамбуле

Юрий Николаев

Ну переговоры это понятно. Но прошу прощения, а переговариваться то С КЕМ?! Там же нет ни одного легитимного чиновника во главе с просроченным ЗЕторчком! Путин же сам говорил, что нескем разговаривать. Или что, опять те же грабли? Они через неделю после этих разговоров опять нарушат все договоры и Путин вновь скажет____ Ну вот видите, опять обманули! Или ЕЩЁ не поняли что они НЕ ДОГОВОРОСПОСОБНЫ?!!!