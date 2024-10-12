А вам не кажется, что это шикарный ход конем? Теперь что бы ни случилось с Трампом - кирпич с крыши, безумный стрелок, отказавшие в машине тормоза, удар молнией, странный чай Меланьи, пикирующий в океан самолет - это всё Тегеран! Иран!

И тут вмешался Путин наслав на Флориду ураган "Хелен", а проконтролировать все ли в порядке поручил "Милтону", чем свел на нет все попытки американского обморока "защитить" своего соперника.

Житель Империи

Буквально вчера на РЕН ТВ была передача «Засекреченные списки» с Игорем Прокопенко про теории заговора. Так вот там с научной точки зрения рассматривали события, как , Полёты на луну, убийство Кеннеди, башни близнецы и др. Где доказывали, что сначала был заговор а потом из этого развили теорию. Так и во многом другом. В данном случае, гегемонам нужна война с Ираном и теперь легко можно «убить двух зайцев», избавиться от конкурента-республиканца и начать агрессию против суверенного государства!