Политика как он...
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Политика как она есть

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А вам не кажется, что это шикарный ход конем? Теперь что бы ни случилось с Трампом - кирпич с крыши, безумный стрелок, отказавшие в машине тормоза, удар молнией, странный чай Меланьи, пикирующий в океан самолет - это всё Тегеран! Иран!

А вам не кажется, что это шикарный ход конем? Теперь что бы ни случилось с Трампом - кирпич с крыши, безумный стрелок, отказавшие в машине тормоза, удар молнией, странный чай Меланьи, пикирующий в океан самолет - это всё Тегеран! Иран!

А Байден и компания здесь совершенно ни при чем. И они, конечно, отомстят Ирану. В обе стороны ход.

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Комментарии
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Татьяна Романова
И тут вмешался Путин наслав на Флориду ураган &quot;Хелен&quot;, а проконтролировать все ли в порядке поручил &quot;Милтону&quot;, чем свел на нет все попытки американского обморока &quot;защитить&quot; своего соперника.
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15 час.
Житель Империи
Буквально вчера на РЕН ТВ была передача «Засекреченные списки» с Игорем Прокопенко про теории заговора. Так вот там с научной точки зрения рассматривали события, как , Полёты на луну, убийство Кеннеди, башни близнецы и др. Где доказывали, что сначала был заговор а потом из этого развили теорию. Так и во многом другом. В данном случае, гегемонам нужна война с Ираном и теперь легко можно «убить двух зайцев», избавиться от конкурента-республиканца и начать агрессию против суверенного государства!
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11 час.
Severyanin
Хорошо, что мы осведомлены о этих &quot;обмороках&quot; и прочем гендермусоре. Иран, как и Сирию, надо защищать, от этих полоумных, заморских, и болотных гомосеков. Драка неизбежна, значит бить надо по морде первыми, как советует история векового уличного мордобоя.
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4 час.

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