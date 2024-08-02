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Спасение в Нижнем Тагиле: из-под завалов извлекли 15 человек, включая 7 детей

Спасение в Нижнем Тагиле: из-под завалов извлекли 15 человек, включая 7 детей

В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа, который привел к обрушению жилого дома на Сибирской улице. В результате этой трагедии погибли четыре человека, однако спасатели смогли извлечь из-под завалов 15 человек, в том числе семерых детей и восемь взрослых.

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