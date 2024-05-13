К парламенту Грузии подтянули спецназ и спецтехнику для разгона протестующих

Eduard Молодцы,разгоняйте быдло народное,как везде разгоняли, Всё это сценарий ЦРУ,типа "мирные протестыя.....ужк сотый раз.Там безвластие,грабежи,убийства,но всё начинается "мило"! Люди вы одним днем живете?

Eduard Власть должна применять силу к этим якобы протестующим.Этот закон вообще всех никак не касается,но судя пр толпе дураков,словно жить не могут изнза него.Иноагенты,это продажные предатели,которые за бананы,за жвачку страну продадут.Причем даже не продадут,а даром отдадут!