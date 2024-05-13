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К парламенту Грузии подтянули спецназ и спецтехнику для разгона протестующих

К парламенту Грузии подтянули спецназ и спецтехнику для разгона протестующих

На площади возле парламента Грузии в Тбилиси появились спецназ и спецтехника для разгона протестующих против законопроекта об иноагентах.

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Комментарии
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Eduard
Молодцы,разгоняйте быдло народное,как везде разгоняли, Всё это сценарий ЦРУ,типа &quot;мирные протестыя.....ужк сотый раз.Там безвластие,грабежи,убийства,но всё начинается &quot;мило&quot;! Люди вы одним днем живете?
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16 час.
Eduard
Власть должна применять силу к этим якобы протестующим.Этот закон вообще всех никак не касается,но судя пр толпе дураков,словно жить не могут изнза него.Иноагенты,это продажные предатели,которые за бананы,за жвачку страну продадут.Причем даже не продадут,а даром отдадут!
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16 час.
Eduard
Мочи толпу даунов! Ждут безвластия что бы магазины грабить и убивать,это уже было!
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16 час.

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