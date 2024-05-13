На площади возле парламента Грузии в Тбилиси появились спецназ и спецтехника для разгона протестующих против законопроекта об иноагентах.
К парламенту Грузии подтянули спецназ и спецтехнику для разгона протестующих
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Молодцы,разгоняйте быдло народное,как везде разгоняли, Всё это сценарий ЦРУ,типа "мирные протестыя.....ужк сотый раз.Там безвластие,грабежи,убийства,но всё начинается "мило"! Люди вы одним днем живете?
Ответить
16 час.
Eduard
Власть должна применять силу к этим якобы протестующим.Этот закон вообще всех никак не касается,но судя пр толпе дураков,словно жить не могут изнза него.Иноагенты,это продажные предатели,которые за бананы,за жвачку страну продадут.Причем даже не продадут,а даром отдадут!
Ответить
16 час.
Eduard
Мочи толпу даунов! Ждут безвластия что бы магазины грабить и убивать,это уже было!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии