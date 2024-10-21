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Китай

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Из глубин океана на праздничный стол -- путь российского камчатского краба в Китай

Владивосток, 19 октября /Синьхуа/ -- С приходом осени наступил сезон лова камчатского краба. В водах у побережья полуострова Камчатка на Дальнем Востоке России рыболовецкие суда группы компаний "Русский Краб" напряженно трудятся в неспокойном море.

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