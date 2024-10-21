Из глубин океана на праздничный стол -- путь российского камчатского краба в Китай

Владивосток, 19 октября /Синьхуа/ -- С приходом осени наступил сезон лова камчатского краба. В водах у побережья полуострова Камчатка на Дальнем Востоке России рыболовецкие суда группы компаний "Русский Краб" напряженно трудятся в неспокойном море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)