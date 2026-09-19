Самолет-разведчик НАТО несколько часов кружил у Калининградской области

Полет американского самолета-разведчика Bombardier ARTEMIS II вокруг Калининградской области зафиксировали в субботу сервисы мониторинга авиарейсов.
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