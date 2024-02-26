Эксперты рассказали, на чем может сфокусироваться Путин в своем послании

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию может сделать акцент на социально-экономических темах, в частности на демографии, при этом послание может стать не только подведением итогов, но и фундаментальным разговором о перспективах, считают опрошенные РИА Новости эксперты.