Мужчина получил пожизненное после драки в Ростове-на-Дону

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Ростове-на-Дону мировой судья назначил мужчине год лишения свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью, однако с учетом предыдущего приговора окончательное наказание составило пожизненный срок.
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