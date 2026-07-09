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Мужчина получил пожизненное после драки в Ростове-на-Дону

Мужчина получил пожизненное после драки в Ростове-на-Дону

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Ростове-на-Дону мировой судья назначил мужчине год лишения свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью, однако с учетом предыдущего приговора окончательное наказание составило пожизненный срок.

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