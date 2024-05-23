Строительство нового стадиона в Кяхте было одобрено экспертами

Власти Бурятии утвердили проект строительства нового спортивного комплекса в городе Кяхта. На месте старого стадиона "Чемпион" планируется построить современные спортивные сооружения и игровые площадки, в том числе футбольное поле с круговыми беговыми дорожками, площадку для прыжков в длину, спортивные площадки для волейбола и баскетбола, хоккейную коробку и административное здание.