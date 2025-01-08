Штурмовик ВС РФ вывез на мотоцикле 12 раненных сослуживцев в боях за Курахово

Боец штурмового отряда "Борз" 110-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск "Юг" в ходе боев за Курахово вывез на мотоцикле 12 раненных сослуживцев, четверо из них были в очень тяжелом состоянии.
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