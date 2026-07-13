Почему кошка предпочитает грязную лужу миске с чистой водой

Каждое лето, когда я вывожу свою кошку за город, меня не перестаёт удивлять одна и та же картина. На веранде стоит тщательно вымытая миска со свежей, отфильтрованной водой, но моя питомица упорно игнорирует её, отправляясь на поиски ближайшей лужи, оставшейся после дождя или полива.