Почему кошка предпочитает грязную лужу миске с чистой водой

Каждое лето, когда я вывожу свою кошку за город, меня не перестаёт удивлять одна и та же картина. На веранде стоит тщательно вымытая миска со свежей, отфильтрованной водой, но моя питомица упорно игнорирует её, отправляясь на поиски ближайшей лужи, оставшейся после дождя или полива.
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