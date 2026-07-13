Спорт и диета
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт и диета

61 подписчик

Почему кошка предпочитает грязную лужу миске с чистой водой

Каждое лето, когда я вывожу свою кошку за город, меня не перестаёт удивлять одна и та же картина. На веранде стоит тщательно вымытая миска со свежей, отфильтрованной водой, но моя питомица упорно игнорирует её, отправляясь на поиски ближайшей лужи, оставшейся после дождя или полива.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии