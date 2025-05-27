Константин Бондаренко: Новинского лишат гражданства?

Что стоит за инициативой Дмитрия Черного лишить гражданства Вадима Новинского? Как может повлиять этот шаг на будущие правовые прецеденты в Украине? Что означает лишение гражданства человека, не имеющего паспорта другой страны, для украинского законодательства? Народный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Чёрный предложил лишить украинского гражданства бизнесмена Вадима Новинского.