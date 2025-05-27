GOLOS.EU ‣ Голо...
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU ‣ Голос Правды. Украина онлайн

136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Татьяна Монтян: «...
  • Влад Владимиров
    Халява для хохлов, по-видимому, подошла к" финальной точке"... Прозрение для идиотов приходит. Пусть иногда и медленн...Евгений Мураев: Т...
  • Александр Ляшенко
    ЕЛЕНА МАРКОСЯН, а какое твоё свинячье дело, что делает Россия у себя?Елена Маркосян: Р...

Константин Бондаренко: Новинского лишат гражданства?

Константин Бондаренко: Новинского лишат гражданства?

Что стоит за инициативой Дмитрия Черного лишить гражданства Вадима Новинского? Как может повлиять этот шаг на будущие правовые прецеденты в Украине? Что означает лишение гражданства человека, не имеющего паспорта другой страны, для украинского законодательства? Народный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Чёрный предложил лишить украинского гражданства бизнесмена Вадима Новинского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх