Константин Бондаренко: Новинского лишат гражданства?

Что стоит за инициативой Дмитрия Черного лишить гражданства Вадима Новинского? Как может повлиять этот шаг на будущие правовые прецеденты в Украине? Что означает лишение гражданства человека, не имеющего паспорта другой страны, для украинского законодательства? Народный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Чёрный предложил лишить украинского гражданства бизнесмена Вадима Новинского.
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