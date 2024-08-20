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СК и МВД поспорили в Петербурге из-за участников конфликта с таксистами

Суд подтвердил законность действий петербургских полицейских, задержавших участников конфликта из-за порядка перевозки пассажиров таксомоторами у станции метро «Комендантский проспект», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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