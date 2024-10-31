Театр абсурда
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Театр абсурда

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Паралич разума порождает украинцев

Паралич разума порождает украинцев

Говорят "сон разума рождает чудовищ". Но предполагается, что заснувший разум может проснуться. Иногда, хоть и нечасто, его даже небезуспешно будят.

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Комментарии
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Владимир Яковлевич
Всех этих ублюдков уничтожить. Перевоспитать их может только могила.
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7 час.
М
Мария
С обеих сторон, воюют самые бедные. Так было и есть во все времена.
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4 час.
Анатолий Анатольев
Точно понятно, что всех работников укр военкоматов ждет СМЕРТЬ!!!!! И заслуженно!
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4 час.

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