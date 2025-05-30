Примсоцбанк запускает международные переводы через систему «Юнистрим»

Примсоцбанк расширяет спектр услуг международных переводов через платежную систему «Юнистрим». Теперь клиенты банка могут отправлять денежные переводы по всей России, в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья через обширную сеть пунктов выдачи, насчитывающую более 300 000 точек по всему миру.
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