Примсоцбанк запускает международные переводы через систему «Юнистрим»

Примсоцбанк расширяет спектр услуг международных переводов через платежную систему «Юнистрим». Теперь клиенты банка могут отправлять денежные переводы по всей России, в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья через обширную сеть пунктов выдачи, насчитывающую более 300 000 точек по всему миру.