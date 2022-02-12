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«Зенит» ищет центрбека в Германии и Италии. Не перестаешь удивляться трансферной политике «сине-бело-голубых»

«Зенит» ищет центрбека в Германии и Италии. Не перестаешь удивляться трансферной политике «сине-бело-голубых»

По информации metaratings.ru«Зенит» ведёт активные поиски нового центрального защитника-легионера в чемпионатах Италии и Германии.

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