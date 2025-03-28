Повторное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Мьянме

Повторное землетрясение произошло в Мьянме. Как собщает Геологическая служба США, его мощность составила уже 6,4 балла.
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