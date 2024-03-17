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Несекретные материалы

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Макрон не исключил проведение наземной операции против России

Макрон не исключил проведение наземной операции против России

Франция должна быть готова ко всем сценариям развития военного конфликта на Украине. С таким заявлением выступил президент республики Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения наземной операции против РФ.

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Комментарии
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А
Александр
мудрон ебанутенький!!!
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20 час.

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