🪖 Новой мобилизации в России точно не будет, — глава комитета Госдумы по обороне Картаполов заявил, что войска будут комплектоваться добровольцами.
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🪖 Новой мобилизации в России точно не будет, — глава комитета Госдумы по обороне Картаполов заявил, что войска будут комплектоваться добровольцами.
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