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Царьград

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Ленитесь время от времени и делайте это осознанно: Психолог Крашкина дала совет для здоровья психики

Ленитесь время от времени и делайте это осознанно: Психолог Крашкина дала совет для здоровья психики

Психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в интервью рассказала, зачем мозгу нужны периоды безделья, и порекомендовала осознанно включать в свой график время для отдыха.

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