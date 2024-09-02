На Средний Урал идет новая порция холода из Арктики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября, ФедералПресс. В Свердловскую область идет новая волна похолодания. Как сообщил в своем телеграм-канале метеоролог Алексей Пулин, после относительно теплого понедельника, 2 сентября, в регион вторгнется циклон из Арктики.