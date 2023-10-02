Мечтавший разбогатеть 64-летний брянец отдал мошенникам 5 млн рублей

По совету связавшегося с ним "сотрудника крупной организации" мужчина инвестировал свои сбережения в размере 5 000 000 рублей, после чего собеседник перестал выходить на связь, - рассказали 2 октября в пресс-службе УМВД России по Брянско .
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