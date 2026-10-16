Если у человека есть очевидная потребность в жилье, и он может себе его позволить – в том смысле, что платёж комфортен и составляет до 50% семейного бюджета, —целесообразно оформить ее сейчас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- КЗ «Седжаро» и «Сема...
- A «Седжаро» и «Сема...
- Семавик и Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым