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Закон, порядок, государство

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Следователи полиции завершили расследование уголовного дела о незаконной рубке деревьев в Краснодарском крае

Следственным подразделением ОМВД России по Мостовскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

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