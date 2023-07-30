На донецком направлении отражено семь атак ВСУ

РИАМО - 30 июл. На донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений группировки войск «Юг» успешно отражено семь атак ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки и Красногоровки (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны.