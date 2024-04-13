Медвежий угол
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Медвежий угол

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Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине

Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине

Перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас очень удачный момент для начала мирных переговоров по Украине.

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Комментарии
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Eduard
С Украиной говорить о мире?Вам не кажется,что 8 лет о нем говорили?Вы так говорите,словно 8 лет вообще не было!
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2 час.
Алексей Тан
Дурачок??... и как ты это представляешь?... по летописям... Киев Русские люди строили!!!.
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2 час.
ВА
Владимир Амосов
Какие, к черту, переговоры? С кем? Сам Путин говорит, что не с кем. Их всех надо судить, а не разговоры разговаривать. Только полная капитуляция. Судить  на Донбассе - у них есть смертная казнь. За что погибло с нашей стороны столько дорогих нам наших людей?
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2 час.

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