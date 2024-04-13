Лукашенко призвал начать мирные переговоры по Украине

С Украиной говорить о мире?Вам не кажется,что 8 лет о нем говорили?Вы так говорите,словно 8 лет вообще не было!

ВА

Владимир Амосов

Какие, к черту, переговоры? С кем? Сам Путин говорит, что не с кем. Их всех надо судить, а не разговоры разговаривать. Только полная капитуляция. Судить на Донбассе - у них есть смертная казнь. За что погибло с нашей стороны столько дорогих нам наших людей?